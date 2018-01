Reggio Calabria, il portale comunale dei tributi, i primi dati

Condividi

E’ stato presentato lo scorso 9 gennaio il portale comunale dei tributi.

“Ad oggi si sono registrati al sito tributi.reggiocal.it ben 550 utenti e in 350 hanno effettuato l’autolettura relativa al servizio idrico integrato”. Sono questi i primi dati comunicati dall’assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria e Tributi, Irene Calabrò.

“I report ci dimostrano un crescente afflusso di visitatori al portale. Un portale che consente di creare un profilo, una sorta di cassetto del contribuente, da cui ciascuno può visualizzare e gestire la propria situazione nei confronti dell’agente della riscossione”.

Come infatti evidenzia l’assessore Irene Calabrò, i servizi on line del portale tributi che al momento sono attivi per quanto attiene il servizio idrico integrato, consentono di accedere alla banca dati dei contribuenti gestita da Hermes.

L’utente pertanto non si limita a comunicare la propria autolettura ma è in grado di “colloquiare” con il sistema, verificando i propri dati, validandoli e aggiornandoli al fine di migliorare il proprio profilo ai fini della corretta fatturazione.

“Invito inoltre a visitare il portale – conclude l’assessore Calabrò- in quanto strumento che agevola le segnalazioni, i reclami, nonché informa su tutte le delibere e le normative che hanno come oggetto i tributi e i servizi ad essi connessi”.