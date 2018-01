Reggio Calabria- Fenafi: ultimi giorni per poter sostenere la prova valutativa

Condividi

Ultimi giorni per poter sostenere la prova valutativa presso gli enti di formazione.

“A partire dal mese di settembre 2015, la prova valutativa prevista dall’art. 128-novies, comma 1, del TUB, il cui superamento è richiesto ai collaboratori di società di mediazione creditizia e agenti in attività finanziaria sarà gestita esclusivamente dall’Oam, organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e di mediazione creditizia” spiega l’avv. Santo Alfonso Martorano, presidente della Federazione nazionale delle società finanziarie nel corso di un incontro di studi svoltosi il 24 luglio 2015 simultaneamente, in collegamento, a Roma e a Reggio Calabria, presso le sedi della Fenafi.

L’avvocato Santo Alfonso Martorano illustra i dettagli delle novità, precisando che gli enti di formazione convenzionati con la Federazione nazionale delle società finanziarie daranno comunque la possibilità di sostenere la prova valutativa entro il 31 agosto 2015.

La futura prova prevista dall’Oam consisterà nel superamento di un test di verifica, eseguito con strumenti informatici, composto da 20 quesiti a scelta multipla e risposta singola, della durata massima di 20 minuti.

I quesiti sottoposti ai candidati saranno estratti, dal database di domande pubblicato sul portale dell’Oam.

La Federazione nazionale delle società finanziarie ha di recente attivato una banca dati per agenti e collaboratori; adesso è stata creata anche la sezione “Aspiranti collaboratori”.Chi desidera sostenere la prova valutativa presso gli enti di formazione convenzionati dovrà inviare entro e non oltre il 7 agosto, la richiesta all’e-mail info@fenafi.it con la dicitura in oggetto “Invio candidatura per aspirante collaboratore di società in agenzia finanziaria o di mediazione creditizia – richiesta prova valutativa” allegando curriculum e carta d’identità.

Il servizio formazione della Federazione darà le opportune informazioni.

Argomenti dell’esame saranno il sistema finanziario, gli aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento, la trasparenza, la disciplina antiriciclaggio e antiusura i servizi di pagamento e la disciplina in materia di intermediazione assicurativa.