Reggio Calabria, Falcomatà ricorda ex consigliere Simonetta

Condividi

Il Primo Cittadino di Reggio Calabria a margine del consiglio comunale odierno, ove tra l’altro è stato osservato un minuto di silenzio, da parte di tutti i consiglieri, ha ricordato la figura ell’ex consigliere comunale PinoSimonetta.

“Pino Simonetta – ha detto Falcomatà – è stato un brillante professionista che, a partire dal 1980 e per due consiliature, ha profuso le sue competenze nell’impegno politico ed amministrativo nel Consiglio Comunale. Fu eletto come indipendente nelle liste del PCI e seppe mantenere la sua autonomia sempre nell’ambito di una stretta e proficua attività politica. Impegnato in un’azione trasparente sul terreno delle procedure amministrativa e della spesa pubblica – conclude Falcomatà – ha sempre mantenuto un costante rapporto con le periferie urbane.

Il suo ricordo è di esempio per la nuove generazioni”.