Reggio Calabria-Evento teatrale promosso dall’Associazione Insieme per la Disabilità

Sentita partecipazione all’evento teatrale promosso dall’Associazione Insieme per la Disabilità in collaborazione con l’ordine provinciale dei Medici Chirurghi e farmacisti Italiani, la compagnia teatrale Sakinè e l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) di Reggio Calabria in occasione del 40esimo anniversario della legge Basaglia.

La Legge 180 è la prima e unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Ciò ha fatto dell’Italia il primo (e al 2018, finora l’unico) paese al mondo ad abolire gli ospedali psichiatrici.

L’ironia della rappresentazione ha permeato tutta la durata della kermesse trattando temi scottanti con garbo ma pungente autocritica sapientemente delineata dall’autore Giancarlo Zurzolo.

La folta platea ha espresso un’evidente apprezzamento. Illustri intervenuti quali il Dr. Edoardo Lamberti Castronuovo, sempre sensibile a temi sociali di indiscussa importanza quale il trattamento delle malattie psichiatriche .

L’impegno cristiano e sociale del Presidente di Insieme per la Disabilità Immacolata Cassalia viene riassunto dal motto “nel bene del tuo prossimo c’è il tuo bene” è stato espresso dalla rete di cui fa parte, A.C.U Azione Cristiana Umanitaria che ha partecipato con grande coinvolgimento attraverso il coordinamento del Dott. Demetrio Amadeo, pastore della Chiesa Cristiana Gesù Cristo è il Signore di Gallico.

In scena il dottore più interessato al proprio portafoglio che non al benessere dei propri pazienti, l’informatore scientifico dai modi molto convincenti per promuovere il farmaco VISION, ultimo ritrovato della medicina del futuro, le cui serie controindicazioni possono facilmente passare in secondo piano con fini strumenti di marketing. E così via in un susseguirsi di scene ed attori che hanno lasciato il pubblico attento e partecipe fino alla fine.

Scroscianti applausi hanno chiuso la rappresentazione che intendeva descrivere ironicamente i mali di una società sclerotizzata in comportamenti biasimevoli da un lato ma a voler alla fine far emergere coloro che per determinazione, costanza e altruismo invece svolgono queste professioni con coscienza ed amore.