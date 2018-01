Reggio Calabria – Domani presentazione del volume ‘Prima di tutto un uomo’

Condividi

Lunedì 15 gennaio 2018, alle ore 16:45, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume “Prima di tutto un uomo” – Storie dure e passioni forti, queste le radici di uno dei più grandi scrittori del ‘900 italiano: Saverio Strati di Palma Comandé, Editore Pellegrini (2017). L’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, si avvale della relazione del Viceprefetto dott.ssa Francesca Crea, attualmente Coordinatore della Commissione Straordinaria di Bova Marina. Sarà presente l’Autrice, nipote dello scrittore Saverio Strati. “Prima di tutto un uomo” è un saggio ispirato alla vita dello scrittore Saverio Strati. La narrazione di una storia vera contiene sempre in sé riserve e limiti di tipo psicologico e morale. Ma se protagonista è la famiglia nella quale si plasma e si forma uno dei maggiori scrittori del novecento italiano e non solo, allora la storia assume un significato che va oltre il racconto stesso. In un microcosmo intricato, denso di storie che affondano le radici in un passato lontano, nasce e muove i primi passi Saverio Strati. Un’umanità inquieta, mossa da passioni forti e sentimenti a volte struggenti è il tessuto familiare dal quale il giovanissimo Saverio assorbe gli elementi costitutivi della propria personalità, che lo porterà lontano, in ogni senso, e gli farà scalare le vette del successo. Gli intrecci, talvolta asfissianti, i sentimenti, le azioni, le relazioni, i conflitti continueranno ad essere la strada sulla quale non smetterà di essere in cammino prima di tutto l’uomo.