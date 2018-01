Reggio Calabria, disagi idrici in alcune zone

A causa di un intervento urgente necessario a riparare una copiosa perdita in zona via Sbarre Inferiori, nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, si potranno verificare disagi all’erogazione idrica nel comprensorio di Sbarre- Gebbione e viale Aldo Moro per il tempo necessario a completare l’intervento.