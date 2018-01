Reggio Calabria – Birri Basta ringrazia l’Amministrazione comunale

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo – In seguito alla comunicazione rilasciata nella giornata di ieri, (Leggi qui) in cui si metteva a conoscenza dell’indisponibilità di acqua corrente, che aveva obbligato alla chiusura dell’attività “BIRRI BASTA” sita in via Cattolica dei Greci 24 (Reggio Calabria).

SI RINGRAZIA

Il Signor Sindaco, Giuseppe Falcomatà e l’amministrazione comunale tutta

Per il tempestivo intervento, atto alla risoluzione seppur temporanea del disservizio, e per il prodigarsi a far sì che si trovi innanzitutto la causa di tale problematica, ed impedire che una Città meravigliosa quale Reggio di Calabria si ritrovi nuovamente a far fronte a questo tipo di emergenze che non sono affatto un bel bigliettino da visita per la città ed i suoi abitanti.

Non volendo fomentare polemiche futili ed inutili o dare agio ad opposte fazioni politiche per gratuiti attacchi alla nostra amministrazione la quale, riportiamo per dovere di cronaca, ha evidenziato di non avere la gestione diretta del sistema idrico, auspichiamo per il bene delle attività che operano sul territorio e per la popolazione tutta che situazioni cotanto incresciose non si verifichino nuovamente. Un in bocca al lupo all’ente con la disponibilità assoluta da parte nostra e di attività gemelle di collaborazione e cooperazione per il bene della Città.

La direzione di Birri Basta