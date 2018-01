Reggio Calabria, Birri Basta chiuso: siamo rimasti senza acqua potabile

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica, per opportuna conoscenza, che in data 14 gennaio 2018, il locale BIRRI BASTA, posto in via Cattolici dei Greci 24 non ha potuto svolgere la normale attività.

L’impossibilità di lavorare è stata determinata dall’assoluta mancanza di acqua potabile proveniente dalla condotta comunale.

La carenza idrica è stata tale da non consentire neanche l’approvvigionamento mediante le 2 cisterne in dotazione al locale.

Sono mancate quindi le condizioni minime per poter sistemare il locale stesso e predisporne l’apertura al pubblico.

In una giornata festiva, con un prevedibile afflusso di clienti provenienti soprattutto da fuori città, questo disagio ha provocato un ingente danno di natura economica, oltre che un forte danno di immagine per BIRRI BASTA e per Reggio Calabria tutta.

La società BIBA srl si riserva future azioni a propria tutela.