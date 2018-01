Picchia in casa l’ ex moglie, arrestato 38enne (FOTO)

Un 38enne di Palmi, aggredisce e picchia in casa l’ ex moglie, per questo i carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali

I Carabinieri della Stazione di Scilla hanno arrestato Paolo Ciccarelli, 38enne di Palmi, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex moglie 31enne.

In particolare, i rapporti fra i coniugi si erano progressivamente deteriorati dopo il divorzio. L’episodio più grave, dal quale è scaturito l’arresto, si è verificato mentre la vittima si trovava in casa assieme ai tre figli della coppia, tutti minorenni: la donna è stata raggiunta dall’ex marito che, prima ha fatto allontanare la suocera insieme ai 3 bambini, poi l’ha aggredita verbalmente e ha iniziato a picchiarla ripetutamente e violentemente.

Giunti sul posto grazie ad una chiamata pervenuta sull’utenza “112” da parte di vicini che hanno udito le urla provenienti dall’abitazione, i carabinieri di Scilla hanno trovato la donna in evidente stato di shock, con evidenti ematomi e ferite sul corpo. Le poche parole riferite dalla donna – soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al Riuniti di Reggio Calabria – hanno consentito ai carabinieri di risalire all’ex marito e di avviarne immediatamente la ricerca.

Ciccarelli veniva rintracciato poco dopo a casa del fratello, dove si era cambiato e dove i militari hanno sequestrato i vestiti imbrattati di sangue.

La vittima è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Al termine delle formalità di rito, Ciccarelli è stato associato presso la casa circondariale di Reggio Calabria–Arghillà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che all’odierna udienza di convalida ha confermato la custodia in carcere.