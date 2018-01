Palmi – Denunciato commerciante e sequestrati 30 capi di abbigliamento contraffatti

Condividi

Il dispositivo di controllo straordinario del territorio, previsto dal piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”, stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica prosegue anche in Provincia. Nel dettaglio, in Palmi, sono stati svolti servizi interforze da parte di personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Palmi e della Compagnia della Guardia di Finanza di Palmi. Il dispositivo ha riguardato principalmente il controllo delle attività commerciali della città di Palmi, per contrastare il fenomeno della contraffazione, soprattutto in questo periodo di stagione di saldi. L’attività espletata ha consentito di denunciare in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente un noto commerciante di Palmi di 50 anni, titolare di un negozio di abbigliamento, trovato in possesso di 30 capi di abbigliamento contraffatti che sono stati posti sotto sequestro.