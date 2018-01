Manutenzione straordinaria al PalaCalafiore di Reggio Calabria:

Condividi

Lavori in corso al PalaCalafiore di Reggio Calabria. L’Amministrazione comunale ha avviato negli ultimi giorni un’opera di restyling per il palazzetto che rappresenta il tempio del basket e della grande musica nella Città di Reggio Calabria. A darne notizia il consigliere delegato allo Sport del Comune Giovanni Latella.

«Su impulso del sindaco Falcomatà – ha spiegato Latella – abbiamo avviato nelle ultime ore una serie di manutenzioni straordinarie per il palazzetto che ospita le partite della Viola basket».

Da ieri mattina infatti operai incaricati del Comune stanno ripristinando alcuni dei cancelli e delle ringhiere esterne, usurati dal tempo, avviando una bonifica del parcheggio interno del palazzetto, ed una pulizia generale di tutti gli spazi verdi. Sono state avviate inoltre le operazioni di impermeabilizzazione del tetto del PalaCalafiore, interessato nelle ultime settimane da infiltrazioni dovute al maltempo e alle abbondanti piogge invernali.

«Il PalaCalafiore rappresenta uno dei fiori all’occhiello più significativi del circuito sportivo reggino – ha commentato ancora Latella – dopo anni di chiusura, che avevano segnato uno stato di abbandono della struttura, da due anni ormai il Palazzetto è tornato ad essere un punto di riferimento irrinunciabile per tutti i reggini amanti del basket. E non solo! Fin dal suo insediamento l’Amministrazione Falcomatà ha lavorato perchè la città potesse tornare ad ospitare grandi eventi della musica italiana ed internazionale. Non è un caso – ha concluso il delegato – che negli ultimi due anni il PalaCalafiore sia diventato un centro sempre più attrattivo per l’organizzazione di concerti e rappresentazioni teatrali di grande qualità».

Le operazioni di manutenzione straordinaria proseguiranno ancora nella giornata di domani, domenica 14 gennaio, e per tutta la prossima settimana.