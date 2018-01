L’Università Mediterranea è stata teatro della “Giornata della Memoria in Ateneo”

L’evento si è inserito nelle attività formative del Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” promosso con convinzione dal, prof. Catanoso, Rettore dell’Ateneo reggino, con varie scuole di tutta l’area Metropolitana ed ha dato avvio alla seconda edizione dei “Laboratori itineranti sui diritti umani”, pensato per i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e che si svolgerà gratuitamente in tutte le scuole superiori interessate ad aderire all’iniziativa.

I ragazzi degli Istituti “Piria”, “Gulli” e “Familiari”, di Reggio Calabria e Melito Porto Salvo, sono stati attenti ed attivi protagonisti di una giornata all’insegna della meditazione, della condivisione e del confronto.La Giornata della Memoria ha preso vita con un emozionante video che ha mostrato le disumane condizioni dei deportati nei campi di concentramento; immagini accompagnate dalle strazianti parole che compongono l’opera “Se questo è un uomo” di Primo Levi.Il video è stato l’incipit di una densa ed appassionante introduzione del professore Angelo Viglianisi Ferraro, il quale , dopo aver portato i saluti del prof. Manganaro, direttore del Dipartimento e convinto sostenitore della c.d. “Terza Missione” dell’Università, ha condiviso con i presenti considerazioni e riflessioni su una delle pagine più buie della nostra storia, la Shoah.È stata evidenziata la necessità di non considerare mai retorici o superati tali temi, ma soprattutto l’importanza della memoria; di fronte a tali atrocità ciò che rimane da fare, quasi come fosse un obbligo morale nei confronti di tutti quegli innocenti individui trovatisi alla mercé della follia umana, è proprio la commemorazione. Ricordare per evitare il ripetersi di ogni nuova forma di Olocausto.L’aula gremita di studenti ha seguito poi, uno stimolante intervento del dott. Davide Nicoletta, corsista del Master che sta svolgendo lo stage a Lussemburgo, circa il valore dell’esperienza Erasmus, dunque del raffronto con culture, mentalità, costumi diversi, necessario per scoprire ed imparare ad amare nuovi e sconosciuti orizzonti, per superare i propri limiti, per comprendere che l’interculturalità è un bene prezioso, un alleato per il raggiungimento della pace sociale e non un antagonista.Un’avvincente e nuova iniziativa ha contraddistinto l’evento tenutosi nell’Ateneo reggino; infatti i liceali presenti sono stati suddivisi in vari gruppi ed i dott. Umberto Felice Nocera, Alisia Callà, Carmelo Versace, Stefania Roberto, Francesca Ruga, Francesca Ravenda (corsisti del Master in diritto privato europeo) ed i laureandi Domenico Crea, Giuseppe Paviglianiti e Filippo Zito, hanno per la prima volta e con palpabile emozione, vestito i panni di educatori, cercando di trasmettere l’importanza di alcuni diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.In particolare sono stati esaminati il diritto alla non discriminazione (art. 2); il divieto di schiavitù (art. 4); la presunzione di innocenza (art. 11); i diritti dei lavoratori (art. 23); il diritto all’istruzione (art. 26).Il confronto con i diligenti e partecipi studenti ha permesso ai presenti di evidenziare il bisogno di considerare i diritti umani come garanzie collettive da difendere strenuamente, ostinatamente. La conoscenza dei diritti umani, la consapevolezza dell’esistenza di diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, la cultura del rispetto nei confronti dell’individuo, sono le vie maestre per una sana formazione delle coscienze delle nuove generazioni. La conoscenza e la curiosità sono essenziali per sfuggire dall’indifferenza, che inevitabilmente si trasforma in tolleranza.Al termine delle discussioni nei vari gruppi, gli stessi studenti hanno preso la parola, diventando egregi protagonisti di notevoli relazioni, proprio sugli argomenti che hanno contraddistinto l’evento.La ricca mattinata si è conclusa con l’intervento di alcune professoresse degli istituti scolastici presenti, le quali hanno espresso un sincero e sentito ringraziamento ed apprezzamento, evidenziando che il laboratorio sui diritti umani proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza ha superato notevolmente le loro aspettative, lasciando per la prima volta i ragazzi rapiti dal tema per oltre 3 ore di fila; ed hanno auspicato che nuovi incontri possano essere promossi nelle loro scuole.“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”, sosteneva Primo Levi.