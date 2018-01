Locri, insediata commissione straordinaria dissesto

Condividi

A seguito della Delibera Consiliare n. 20 dello scorso 31 maggio, che dichiarava la situazione di dissesto finanziario dell’ente, si è insediata questa mattina la Commissione Straordinaria di liquidazione ai sensi dell252 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

I commissari sono stati ricevuti dal Sindaco Giovanni Calabrese, dal Vicesindaco Raffaele Sainato, dal Presidente del Consiglio Comunale Domenico Maio, dall’Assesssore Anna Sofia e dal Segretario Generale Domenico Scuglia.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 8 gennaio, è composta dal dott. Giovanni Cioffi Dirigente del Ministero delle Finanze e dai dott. ri Giuseppe Putortì e Gianfranco Ielo funzionari della Prefettura di Reggio Calabria.

La Commissione e dovrà provvedere “all’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso nonché all’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente”.

Dopo l’insediamento formale i componenti della Commissione hanno indicato all’unanimità quale presidente delle stessa il dott. Cioffi.

Entro dieci giorni dalla data odierna, per come previsto dalla legge, verrà approvato e pubblicato l’avviso rivolto ai creditori che dovranno presentare istanza di insinuazione alla massa passiva. Il procedimento dovrà concludersi nell’arco dei trenta giorni successivi alla pubblicazione.