Le vittime della Shoah ricordate con la musica del “Rechichi”

Condividi

Note e voci in memoria delle vittime della Shoah, nel concerto tenuto dagli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo “Rechichi” questa mattina in prefettura.

Gli allievi e i docenti della scuola con sede a Polistena – Cinquefrondi, si sono esibiti nel corso della manifestazione voluta a Palazzo di Governo in occasione della Giornata della memoria.

Musiche ispirate alle colonne sonore della cinematografia sul tema, da Schindler List a La vita è bella, sino ai canti della tradizione ebraica, come il celebre Gam Gam, nel repertorio dell’ensemble del “Rechichi”.

Guidati dai professori Katia Riotto, Antonio Barresi, Claudio Bagnato, Teresa Pirrotta, Concetta Nicolosi, Maria Grazia Costantino, Francesco Scordamaglia e Salvatore Schipilliti, i talenti del Liceo hanno ottenuto apprezzamenti e riconoscimenti da parte delle autorità e del pubblico presente.

Un concerto emozionante, alternato dalla lettura di parti della scenografia del capolavoro di Benigni, a cura del piccolo Antonio Ciprì.

Noemi Filippone, Giuseppe Plateroti, Fabiana Sergio, Gabriele Del Grande, Martina Farcomeni, Salvatore Condello, Dayana Lombardo, Chiara Luci, Rosa Pisano, Erika Valeo, Miriam Tripodi, Maria Sorrenti, Cristina Alviano, Maria Pisano, Martino Giovinazzo, Ramona Luci, Alessia Lombardo, Luisa Angilletta, Martina Condina, Dafne Spinelli, Maria Pia Cannata’, Sebastiano Crudo, Emilia Ciardullo, Stefania Costantino i nomi dei musicisti impegnati nel concerto.

Il video sulla Shoah, proiettato in sala, è stato curato, invece, dai ragazzi della 2 A e 2B di Scienze Umane guidati dalla professoressa Natalia Sorbara.

Per il Prefetto Michele Di Bari i giovani del musicale hanno saputo cogliere il valore del ricordo e della memoria suscitando commozione e riaccendendo la speranza di un futuro di pace.

«Un’opportunità straordinaria di fare conoscere i nostri talenti – commenta il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. Siamo l’unico liceo con l’indirizzo musicale nella provincia di Reggio Calabria e il nostro obiettivo è cogliere l’opportunità per far crescere i nostri ragazzi e promuovere le nostre eccellenze».

Con un ringraziamento alla Città Metropolitana, al vicesindaco Riccardo Mauro e al delegato Filippo Quartuccio, per il supporto fornito per la buona riuscita dell’evento.

Nel corso della manifestazione anche la lectio del Professor Enrico Tromba, esperto di antichità ebraiche e docente di materie letterarie del Liceo, sulla vita nel campo di Ferramonti a Tarsia.