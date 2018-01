Incendio Tendopoli, prosegue monitoraggio Prfettura

Condividi

Prosegue l’attività di monitoraggio dell’Unità di crisi attivata dal Prefetto per monitorare la situazione all’interno della vecchia tendopoli di San Ferdinando.

Ai lavori hanno stamane partecipato anche i rappresentanti del CORAP, per l’individuazione di un sito alternativo su cui edificare un nuovo campo da destinare all’accoglienza dei migranti, stante il carattere temporaneo dell’allestimento predisposto dalla Protezione Civile Regionale. Quest’ultima ha impiegato due squadre di volontari che assicurano la somministrazione dei pasti e la vigilanza alla tensostruttura.

Nell’ambito delle attività intraprese per la gestione dell’emergenza, il Prefetto ha inoltre convocato una riunione, che si terrà presso il Palazzo del Governo alle ore 10,30 di martedì 30 gennaio p.v., finalizzata a realizzare un esame congiunto delle problematiche connesse, nonché a predisporre un piano d’azione sinergico e condiviso.

All’incontro parteciperanno il Presidente della Giunta della Regione Calabria, il Commissario Straordinario del Governo per l’Area di San Ferdinando, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Sindaco di San Ferdinando, la Commissione straordinaria di Gioia Tauro, i vertici delle Forze dell’Ordine, i Direttori Generali dei Dipartimenti di Protezione Civile, Agricoltura, Logistica Sistema portuale regionale e Sistema Gioia Tauro, il Consigliere regionale delegato per l’Immigrazione della Regione Calabria, il Comandante dei Vigili del Fuoco ed il Commissario straordinario del CORAP.