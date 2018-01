Incendio nella tendopoli di San Ferdinando – Oggi la marcia dei migranti

Condividi

Dalla tendopoli al Comune di San Ferdinando per chiedere un un confronto con il prefetto di Reggio Calabria e con il commissario straordinario per l’area di San Ferdinando. E’ quanto si propongono gli organizzatori della marcia, promossa dall’Unione sindacale di base, in programma oggialle 9. L’iniziativa è stata decisa a poche ore dall’incendio scoppiato nella tendopoli di San Ferdinando che ha provocato la morte di Becky Moses, la donna nigeriana di 26 anni e il ferimento di altre due persone. «Usb rivolge un appello – è detto in un comunicato della sigla sindacale – a tutte le realtà sociali e politiche territoriali affinché condividano e sostengano la marcia». La mobilitazione si propone anche di sollecitare soluzioni sulle condizioni di vita dei braccianti extracomunitari che vivono e lavorano nell’area. La notte scorsa, intanto, oltre 208 sfollati della tendopoli hanno trovato riparo all’interno di un capannone; 130 nella tensostruttura della Protezione civile regionale e 250 all’interno della nuova tendopoli allestita la scorsa estate dalla Prefettura di Reggio Calabria. Questi ultimi si sono aggiunti ai circa 500 già ospitati nella struttura.