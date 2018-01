Giornata della Memoria- Le iniziative culturali promosse dalla Fidapa di Brancaleone

Condividi

Nell’ambito delle celebrazioni nazionali relative alla Giornata della Memoria, la Fidapa BPW sezione di Brancaleone ha organizzato importanti iniziative, in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo di Brancaleone – Africo e la Pro-loco cittadina.

Le attività interesseranno l’intera giornata di venerdì 26 gennaio.

In mattinata è previsto un incontro con gli alunni delle terze classi della Scuola secondaria di I grado, che andranno in visita guidata alla Sinagoga ebraica del Parco Archeoderi di Bova Marina. Lì , il prof. Felice Delfino, storico ed ebraista, relazionerà sui vari aspetti della civiltà ebraica per meglio far conoscere e apprezzare gli ambienti di culto e i vari reperti custoditi nel parco archeologico. Alle ore 17.30, nella sede della Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”, si entrerà nella fase specificamente scientifico-culturale dell’ evento, con un convegno sulla cultura ebraica e la Shoah : dopo i saluti della moderatrice avvocato Ester Leggio, segretaria della Fidapa sezione di Brancaleone, e l’ introduzione ai lavori della presidente della stessa sezione Fidapa, prof.ssa Maria Vittoria Pisani, seguiranno le relazioni del prof. Saverio Verduci , storico antichista e medievalista, del prof. Felice Delfino, storico ed ebraista, e di Don Leone Stelitano,Vicario della Zona Pastorale Condofuri – Brancaleone.

L’incontro vuole focalizzare l’ attenzione della collettività sociale su una giornata il cui ricordo, col suo portato di riflessioni, deve rimanere indelebile nella coscienza di ogni persona.