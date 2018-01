Gentiloni firma il decreto sulle Zes – Calabria avrà centro nevralgico a Gioia Tauro

Condividi

“Firmato il dpcm con i criteri per le #Zes, ora il testo passa alla Corte dei Conti e poi in Gazzetta Ufficiale. Presto si potranno costituire le zone economiche speciali: una spinta ulteriore alla ripresa del Mezzogiorno con i porti protagonisti”. E’ quanto ha affermato su twitter il Ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti, annunciando la firma del premier Gentiloni per l’istituzione delle Zes. Per quanto riguarda la Calabria, avrà il suo centro nevralgico a Gioia Tauro ma si articolerà anche con gli altri porti, interessando inoltre gli aeroporti. L’obiettivo ora, è quello di stringere i tempi prima delle elezioni del 4 marzo, con l’adozione di un Dpcm specifico per ogni singola Zes. Intanto, per la Calabria, l’estensione massima sarà oltre i 2mila ettari, con una delimitazione cresciuta rispetto a quella prevista inizialmente.