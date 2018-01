Fiammata per fuga di gas in abitazione, due feriti (FOTO)

Due cittadini marocchini, una donna di 50 anni ed un uomo di 30, sono rimasti feriti per una fiammata che si e’ verificata nell’appartamento in cui vivono, a Bovalino, in seguito ad una fuga di gas. I due, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Locri erano a casa quando hanno acceso un fornello provocando la fiammata per il gas presente nell’ambiente. I due sono stati portati nell’ospedale di Locri. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.