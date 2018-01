Colazioni d’ Autore, unica tappa a Reggio Calabria con Petunia Ollister

Condividi

Cibo e libri sul tavolo della colazione per un inizio all’insegna della cultura. Straordinaria nella sua semplicità l’idea che ha fatto la fortuna di Petunia Ollister, per gli amici Stefania Soma, che si è inventata le “colazioni d’autore” ovvero #bookbreakfast.

Dunque non importa che sia salata o dolce, una colazione ben apparecchiata e un libro son gli eroi di avventure quotidiane. Un’avventura partita nel gennaio 2015 sui social e, dopo un successo di follower davvero grande, si è concretizzata in una pubblicazione che raccoglie le più invitanti colazioni inventate da Petunia, con tanto di tovagliette, tazzine e piattini, coordinate ad un libro, con la ricetta del cibo scelto per la colazione e una frase che del libro è la sintesi o, più semplicemente, uno spunto di lettura. Dagli arancini di Montalbano alle uova alla Benedict, dal Gattopardo a La versione di Barney, passando da Lessico familiare e Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, gli ingredienti ci sono tutti per cominciare bene la giornata.

Il cibo e i libri, un’accoppiata sana e, soprattutto, uno straordinario input verso la cultura. Sarà a Reggio Calabria, giovedì 18 gennaio, alle ore 18, Petunica Ollister, ospite della libreria Laruffa editore, “Dimensione cultura”, e presenterà “Colazioni d’autore”, unica tappa in Calabria. Modera l’incontro la giornalista Gabriella Lax.