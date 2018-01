Bova (RC) – Riconfermata Bandiera Arancione per il triennio 2018-2020

Si è svolta a Genova nel Palazzo Ducale il 22 gennaio, la cerimonia nazionale di assegnazione, delle Bandiere Arancioni Touring, un riconoscimento meritato per l’impegno e per il lavoro quotidiano di amministratori attenti e innovativi.

Il Borgo di Bova, Bandiera Arancione dal 2015 insignita dal TCI, uno dei Borghi più belli d’Italia dal 2002, nel 2010 diviene “Città del Biologico”, Comune che utilizza l’energia verde al 100%, Porta naturale dello splendido Parco Nazionale dell’Aspromonte, nel 2013 viene insignita dal Ministero per il Turismo comune “Gioiello d’Italia”, unico comune calabrese, marchio turistico, che ha lo scopo di promuovere il buon vivere italiano, contribuendo a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, turistico,storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico dei piccoli paesi per rilanciare l’immagine dell’Italia ,il 3 novembre 2016 e il 5 novembre 2017 Bova riceve l’attestato di “Borgo amico degli americani”presso la Camera dei Deputati. Il colosso Google Street wius annovera il borgo di Bova tra i sei borghi più belli d’Italia da visitare almeno una volta nella vita, e oggi viene ancora riconfermato Bandiera Arancione per il triennio 2018-2020.

Il Presidente Toti ha sottolineato l’importanza dei piccoli borghi come elemento fondamentale per rendere grande il nostro Paese. I borghi Bandiera arancione custodiscono antiche lavorazioni artigianali, strettamente legate alla storia e alla cultura del territorio. Da Nord a Sud le abili mani degli artigiani realizzano manufatti unici e pregiati da scoprire tra musei e botteghe.

Inoltre nel nostro borgo ci si immerge nella storia, nelle antiche tradizioni custodite e tramandate , in antichi riti, nei piatti tradizionali della cucina locale, ha una buona varietà di attrattori storico-culturali di valore e promuove la propria identità legata alla cultura grecanica.

La città di Bova la “CHORA” è ad oggi riconosciuta la capitale culturale, civile e morale dei greci di Calabria, dove le fasce generazionali dei più anziani parlano l’antica lingua del poeta Omero.

Grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, degli Uffici, dei dipendenti che ogni giorno con il proprio lavoro contribuiscono a rendere più bello e vivibile, il nostro piccolo paese, grazie a coloro che hanno investito realizzando strutture ricettive, locali di ristorazione, aziende agricole,alle associazioni escursionistiche, e a tutti coloro che credono nelle potenzialità delle risorse naturali e culturali del nostro territorio, e soprattutto agli abitanti che superando molte difficoltà hanno voglia di rimanere.