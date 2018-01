Attivata la rete dei Licei Artistici dell’Area dello Stretto

Condividi

Le belle storie da raccontare, la bellezza della sfida nel creare una rete che attraverso la cultura e l’arte unisce territori, saperi, porzioni sociali, partendo dal basso. La rete dei Licei Artistici dell’Area Metropolitana dello Stretto, diventa realtà istituzionale, con la firma dell’accordo siglata tra dirigenti scolastici dei licei artistici ed i sindaci di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e di Messina Renato Accorinti. I Licei artistici si uniscono in un percorso di collaborazione creando una rete che interagisce con Soprintendenze, Università,Enti pubblici e Musei.La lista comprende diversi istituti scolastici : “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, il dirigente scolastico Avv.Albino Barresi – ”E.Basile” di Messina, dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppa Prestipino – ”V.Geraci” di Cittanova,dirigente scolastico-Dott.ssa Angela Maria Colella,”M.Guerrisi” di Palmi, dirigente scolastico- Prof. Giuseppe Gelardi-”P.Panella” di Locri e “Pitagora “ di Siderno ,dirigente scolastico Prof.ssa Giovanna Maria Autellitano-“R.Guttuso” di Milazzo e Spadafora (ME) dirigente scolastico Prof.ssa Delfina Guidaldi- “Piccolo” di Capo D’Orlando (ME) ,dirigente scolastico,Prof.ssa Margherita Giardina.La Sala dei Lampadari di Reggio Calabria,vive un tocco di glam,con due “Muse” che vestono abiti i Renè Stile D’epoca, con gioielli Teoclè Bijoux ed il tavolo dei relatori in cui si alternano a parlare il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il prof. Nunzio Tripodi,coordinatore della “Rete dei licei Artistici dell’Area Metropolitana dello Stretto”,il dirigente scolastico del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” avv.Albino Barresi,il dirigente scolastico del Liceo Artistico “E.Basile” di Messina dott.ssa Giuseppa Prestipino,l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Reggio Calabria Dott.ssa Anna Nucera,l’assessore ai Trasporti del comune di Reggio Calabria avv. Giuseppe Marino e il vicesindaco di Messina e assessore ai trasporti Gaetano Cacciola. Il progetto ,illustrato in una conferenza stampa ,moderata dal Francesco Malara ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria, è sinteticamente illustrato dal coordinatore prof. Nunzio Tripodi che ribadisce “ l’importanza di parlare tutti con la stessa voce,favorire gli scambi professionali e didattici,per avere un rapporto piu forte con le strutture museali.” “La Rete dei Licei Artistici – afferma il sindaco di Reggio Falcomatà -è un passo ulteriore della creazione reale dell’Area Metropolitana dello Stretto che insieme al sindaco di Messina Accorinti stiamo iniziando a creare anche con atti amministrativi comuni e importanti , quali Protezione Civile comune,rete comune di Mobilità Urbana. I Licei artistici fanno rete e questa è una bella pagina da scrivere nel libro bianco della Città Metropolitana .”La testimonianza del mondo scolastico inizia con il dirigente scolastico del Liceo “Preti-Frangipane” Avv. Albino Barresi “L’idea è nata dai professori Tripodi e Spina ,il nostro Liceo ha un’area museale e bisogna creare un circuito virtuoso che metta la scuola al centro di una serie di collaborazioni per dare risalto alle opere artistiche.”Il dirigente scolastico del Liceo Artistico “Basile” di Messina rimarca “Questa azione di coesione tra i licei è molto importante ,trovare la forza di un percorso comune è importante e ringrazio la professoressa Rustica che insegnava a Reggio ,che è stata il vero Ponte sullo Stretto tra istituzioni scolastiche.” L’Assessore alla pubblica Istruzione del comune di Reggio Calabria Anna Nucera saluta con entusiasmo questo importante accordo.”Tassello positivo per creare realmente l’Area Metropolitana dello Stretto,abbiamo bisogno di cultura,la cultura unisce e permette di fare delle scelte,superando gli egoismi e la sinergia ed il fare rete è positivo,mettendo insieme settore per settore,iniziando dalle scuole.” Gli assessori ai Trasporti Marino e Cacciola, rispettivamente dei comuni di Reggio e Messina, concordano sulla positività dei comuni accordi nel sistema integrato dei trasporti dello Stretto ,sottolineando il servizio bus gratuito da Messina a Reggio,sperando in futuro di creare bus che attraversino lo Stretto in occasione di spettacoli teatrali.Conclude l’incontro il sindaco di Messina Accorinti “Reggio e Messina sono e devono essere un’unica realtà,dobbiamo imparare a sognare,a superare le barriere,non è facile,ci vorrà più tempo,ma dobbiamo camminare insieme e la Rete dei Licei Artistici dell’Area Metropolitana dello Stretto è un ottimo viatico.Io penso sempre ad unire anche attraverso l’utopia,mi piace chiamare Antonello Da Messina,Antonello Dello Stretto.” Sul tavolo della Sala dei Lampadari, uno accanto all’altro ,vengono firmati i registri che sanciscono la nascita della “Rete dei Licei Artistici dell’Area Metropolitana”. Una bella storia da raccontare,una bella pagina di condivisione da scrivere….