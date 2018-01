Il 19 e 20 gennaio da Magnolia arriva il workshop Morgana: il paesaggio sonoro

Condividi

All’associazione culturale Magnolia continuano i PAC, percorsi di abilità creative, questa volta con Morgana, un progetto di ricerca sul paesaggio sonoro. Il workshop si terrà in due giorni il 19 e 20 gennaio dalle 15:00 alle 18:00 al Laboratorio Radici in via Contrada Gagliardi 10 ad Arangea.

L’espressione “Paesaggio Sonoro” viene dall’inglese soundscape e viene utilizzata per definire, per dirla con lo studioso canadese Ray Murray Schafer «tutto ciò che ci circonda a livello sonoro, ma con un’attenzione specifica, antropologica, che include gli interventi dell’uomo sulla natura e l’ambiente e implica un rapporto di coerenza

tra gli elementi».

Il laboratorio, attraverso una modalità ludica e relazionale, propone quindi un percorso guidato volto a sperimentare le competenze psicomotorie e sensoriali dei partecipanti, nonché la capacità di ascolto e di attenzione attraverso il corpo, canale privilegiato della percezione e dell’agire creativo in rapporto al suono. Da un lato si fa esperienza di una sensibilità e di una nuova consapevolezza acustica, dall’altro, si sviluppano possibilità creative verso i temi dell’espressività sonora, della forma musicale e dell’interazione con il rumore. La musica elettronica diventa il canale di espressione con il quale i partecipanti si metteranno in gioco tramite la modulazione sonora del sintetizzatore analogico e l’utilizzo di processori ed effetti digitali.

Il laboratorio è organizzato da Biagio Laponte, sound artist calabrese classe 1988. Fino al 2015 lavora come tecnico del suono con artisti e strumentisti di musica classica nel panorama italiano, quali La Filarmonica della Scala, l’Orchestra Rai di Torino, Giovanni Sollima e molti altri per produzioni discografiche. Gli studi sulla produzione musicale e sull’acustica spingono la ricerca verso la sperimentazione sonora in qualità di compositore e produttore. E’ co fondatore e direttore musicale del Teatro Ergon, collettivo di ricerca teatrale di Bagnara Calabra. Si è esibito sul palco del Laboratorio Radici il 27 dicembre 2017, per ritornare a gennaio in qualità di docente.

Insieme a Biagio Laponte, i partecipanti daranno suono agli oggetti ed al corpo, utilizzeranno la voce ed il rumore per superare il confine compositivo che c’è tra la concezione di musica e suono sperimentando sulle loro competenze sensoriali. Ci si dedicherà alla scoperta del rapporto tra persone e suoni reali ed immaginati, messi

in composizione dall’unione di field recording e sound design.