Siderno, sequestrati 2 quintali di fuochi pirotecnici

La Polizia di Stato, con l’appropinquarsi delle festività di fine anno, ha programmato una serie di servizi di controllo specifici, finalizzati a monitorare e reprimere il fenomeno della vendita abusiva di artifici pirotecnici, in special modo di genere proibito. Nell’ambito di tale attività, predisposta dal Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Siderno ha sottoposto a sequestro circa 2 quintali di materiale esplodente, deferendo all’Autorità Giudiziaria un soggetto, pensionato e titolare di licenza di P.S. di fochino, incensurato, per il reato di detenzione non autorizzata di materiale esplodente, custodito in locali non idonei e non in sicurezza. Il materiale in questione è stato rinvenuto a seguito di mirato controllo, allocato su alcuni scaffali metallici all’interno di un deposito nella disponibilità del denunciato ed era composto da confezioni di giochi pirotecnici con classificazione di libera vendita, altre confezioni prive di marchio CE o scadute, tutte illegalmente acquistate e detenute. Tra gli artifici sequestrati vi sono circa 400 metri di miccia, 650 bengala, 400 tubi di artifizi senza certificazione europea e scaduti da 3 anni, nonché, 4 batterie da 25 tubi denominate “Night Vision”, 2 batterie da 100 tubi denominate “Bigkahuna” e 1 batteria da 90 tubi denominata “Lilly Magnolia 3”, tutti materiali altamente pericolosi soprattutto se usati impropriamente da persona inesperta e intrinsecamente capaci di provocare gravi danni ai fruitori ed alle persone vicine. Il predetto materiale è stato sequestrato e posto a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria.