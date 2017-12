Reggio Calabria – Il 3 Gennaio il concerto multisensoriale per coro e rock band

Condividi

Si terrà giorno 3 gennaio 2018 alle ore 20:30 presso il Teatro “F. Cilea” il concerto multisensoriale per coro e rock band, organizzato a scopo benefico dal Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria e dall’Associazione FreeTogether onlus, con l’esibizione dei cori FreeTogether & BeFree.

Sarà uno spettacolo sorprendente, con un allestimento innovativo e coinvolgente, frutto della continua ricerca di un’offerta culturale con radici nella tradizione ma capace di restare al passo con i tempi. Saranno eseguiti brani di multicolore, suggestiva, magica atmosfera natalizia, che insieme alla scenografia offriranno allo spettatore “un viaggio leggero e fantastico in un mondo virtuale nel quale immergersi con tutti i sensi”.

Questo viaggio inizia già dall’osservazione della locandina, a partire dal particolare formato che suggerisce proprio un movimento di ascesa, rafforzando l’immagine della bimba che si lascia trasportare da una fiabesca “luna-palloncino”: anche lo spettatore potrà librarsi leggero, guidato dalla luce buona e giocosa dell’astro d’argento. E mentre con la meraviglia tipica dei bambini inizia questo viaggio, la bimba “accende” la luna come si fa con una lampada, tirando il filo: l’accende con i suoi sogni, il suo stupore, il suo guardare il mondo con occhi “nuovi”.

Anche il titolo del concerto è evocativo e si presta a duplice interpretazione: una letterale (“D” come dimensione e “light” come luce), l’altra suggerita dal gioco di parole epifania di gioia (delight)… manifestazione di luce e di suoni, sovvenire di ricordi e sensazioni …