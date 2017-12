A Porelli di Bagnara Calabra si lavora al “Natale nel Borgo”

Condividi

C’è fermento a Porelli di Bagnara Calabra. Donne, uomini, giovani e bambini, tutti al lavoro per realizzare il 26 dicembre prossimo il “Natale nel Borgo”. Per una sera il caratteristico borgo della cittadina della Costa Viola si trasformerà in un accogliente e fantastico villaggio di Natale. il presepe vivente, il museo del borgo con al centro dell’attenzione gli attrezzi della tradizione contadina, la via dei presepi che esalta la manualità degli appassionati dell’arte presepiale, e la mostra fotografica dei presepi viventi nella provincia di Reggio Calabria. Completano il “Natale nel Borgo” la mostra dei presepi, la fiera del borgo con i mercatini di natale, e il giardino del borgo. Il gran concerto di Natale chiuderà l’evento.

L’idea degli organizzatori è quella di rivitalizzare il borgo porellese attraverso iniziative che valorizzino siti, ambienti, scorci caratteristici, e le chiese del piccolo quartiere. Nel corso dell’evento ampio spazio sarà dato ai prodotti tipici locali, il pane, il vino, l’olio, il torrone IGP, e i dolci della millenaria tradizione bagnarese. Non mancheranno i “pitti ‘i Natali” accompagnate da un buon vinello locale.

E poi i concerti nelle chiese, i canti, e le antiche melodie natalizie, che aiuteranno il visitatore a sentirsi parte attiva di un evento particolare e unico. Il “Natale nel Borgo” rappresenta anche un occasione per aprire una riflessione su come valorizzare i piccoli borghi storici, oggi purtroppo sempre più dimenticati. L’antica Chiesa del Carmine, il Castello Ducale dei Ruffo di Bagnara, il ponte Caravilla, la Villa De Leo, le viuzze storiche, le chiese, e le vecchie dimore, possono diventare, all’interno di percorsi virtuosi, punto di riferimento per un turismo mirato alla riscoperta di siti di interesse storico, artistico e culturale, attraverso itinerari religiosi, e la promozione di prodotti enogastronomici di qualità. Per raggiungere Porelli sarà possibile usufruire di un bus-navetta che a partire dalle ore 16.00 collegherà il centro cittadino al piccolo borgo. Appuntamento quindi al 26 dicembre per immergersi totalmente nella magica atmosfera del Natale.