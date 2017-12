Condividi

“Il lavoro dell’UDC Reggino non si ferma neanche durante le festività natalizie! Come non si ferma la crescita del partito in territorio Reggino. E’ oramai ufficiale il rientro, a pieno titolo, dell’avvocato Paolo Arillotta, già Segretario Regionale CDU; Vice Tesoriere Nazionale CDU; Presidente Regionale UDC; Consigliere Comunale di Reggio Calabria; Assessore Provinciale di Reggio Calabria; Componente Direttivo Nazionale ANCI; Candidato alla Camera dei Deputati”. È quanto si legge in una nota di Paola Lemma commissario provinciale. “Soddisfazione – è scritto – è stata espressa sia dalla Commissaria Provinciale Paola Lemma che dal Vice Segretario Regionale Pino Palmisani. Il Segretario Regionale Franco Talarico, nell’augurare buon lavoro a Paolo Arillotta, si dice certo e convinto che la sua esperienza accanto agli amici reggini contribuirà alla crescita dell’UDC e a tenere alti i valori dello scudo crociato. L’UDC nella provincia di Reggio Calabria cresce e si arricchisce di persone unite dalla condivisione del progetto politico e delle linee programmatiche tracciate dal Segretario Nazionale Cesa e dal segretario Regionale Franco Talarico, sempre con lo sguardo e l’attenzione alla tutela dei valori della famiglia e della cristianità”.