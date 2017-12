Calanna presepe artistico di Federico Catalano in una torre al teatro Vareschi

Condividi

A Calanna, dopo 27 anni per la prima volta, il presepe non viene realizzato in chiesa a causa dei lavori di restauro . La location si sposta all’interno del Teatro Vareschi . Una lunga storia che ogni anno si ripete e diventa il centro di attenzione di gente e fedeli ,che arrivano anche da altri luoghi ,per ammirare il presepe realizzato dall’artista Federico Catalano .Cambia lo scenario,il paesaggio non si dispone piu ai piedi di Maria Ss.ma del Rosario,ma in una porzione di chiesa teatro che si identifica in una torre alla sinistra dell’ingresso principale. La manualità dell’arte si nota nella costruzione di viottoli,ponti,arcate,realizzate con malta,mattoni antichi,con il verde del muschio ed i rami d’ulivo che sembrano fermare il tempo e lanciare un messaggio sull’importanza delle antiche tradizioni. “Come ogni anno- afferma l’artista Federico Catalano- dedico il Presepe a una persona che stimo e che in qualche modo fa parte delle mie esperienze positive. Quest’anno dedico il presepe al mio sindaco Dott. Domenico Romeo,per cementare il senso di comunità che per piccoli centri come Calanna è importante per mantenere alti i valori della condivisione.” Un messaggio forte,tra fede e tradizione, con il borgo disposto tra l’Aspromonte e la Vallata del Gallico,che nei giorni delle Festività Natalizie si ripopola con gente di ritorno, che tra le luci degli alberi di Natale e le preghiere,si ferma a pensare guardando il paesaggio realizzato da Federico Catalano,osservando gli antichi pastori per riscoprire i gesti di un tempo attraverso la manualità dell’arte.