Bova Marina (RC) – Gli eventi natalizi in programma

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio, Scuole, Oratorio Salesiano, Suore Salesiane Oblate e gruppi musicali folkroristici, in occasione delle prossime festività natalizie, ha predisposto un calendario di iniziative con lo scopo di promuovere, il territorio e offrire alle famiglie momenti di incontro e aggregazione in linea con lo spirito natalizio.

Il programma degli eventi e delle manifestazioni natalizie comprende: concerti, rassegna di poesie, presentazione di libri, tombolata, saggi di danza, recite.

Per martedì 26 dicembre l’appuntamento rimane presso il Cineteatro Don Bosco dove ci sarà una tombolata.

Venerdì 29 dicembre, protagonista di questi eventi torna ad essere la Sala Irssec, i cui locali alle ore 17:00 ospiteranno il concerto del gruppo Tela di Ragno.

Questi eventi non riguardano però solamente il mese di dicembre, anche il 2018 sarà ricco di eventi!

Il primo appuntamento con il nuovo anno sarà giovedì 4 gennaio con una serata dedicata agli anziani che si terrà in Oratorio Don Bosco alle ore 15:00.

Si continuerà a festeggiare sabato 6 gennaio con la presentazione del presepe vivente al Borgo (oppure all’Ortatoio).

Si conclude in bellezza questo calendario ricco di attività con l’appuntamento di domenica 7 gennaio alla Sala Irssec dove alleore 16:00 si assisterà alla presentazione del libro “Il Catello”, Racconti del prof. Santo Scialabba.

L’amministrazione Comunale augura buone feste a tutta la comunità bovese!