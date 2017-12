Biagio Antonacci raddoppia a Reggio Calabria. Il 16 e il 17 gennaio al PalaCalafiore

Condividi

Raddoppia Biagio Antonacci a Reggio Calabria. Viste le numerose richieste dei tanti che non vogliono perdere l’occasione di assistere all’esibizione del cantautore in riva allo Stretto, si è aggiunta una seconda data alla prima, già prevista per il 16 gennaio: Biagio Antonacci terrà dunque un secondo concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria il giorno successivo, il 17 gennaio.