A Reggio Calabria il Natale della solidarietà di Confagricoltura

E’ stata presentata presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria la quinta edizione di “Natale, ma che bontà!”. L’iniziativa, organizzata dai Giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura Calabria ha come obiettivo la raccolta di fondi da destinare in beneficenza per le attività della Parrocchia di Arghillà e dell’Emporio della Solidarietà di Reggio Calabria.

L’attività benefica dei Giovani di Confagricoltura – CALABRIA ha come mission la sensibilizzazione della popolazione al consumo dei sani e genuini prodotti agroalimentari calabresi attraverso la bellezza, intesa come stimolo, musa ispiratrice, stile e condotta di vita.

Scopo dell’iniziativa sarà la raccolta di una somma da devolvere in beneficenza, che si otterrà tramite la cessione in cambio di una libera offerta di un Calendario contenente gli scatti più belli attinenti al mondo dell’Agroalimentare Calabrese e Reggino.

L’attività ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Parco Naz. dell’Aspromonte.

Hanno sposato la causa e parteciperanno con un loro contributo il Kiwanis Club “Fata Morgana” ed il Rotaract “Reggio Calabria Sud” ed i Leo.

Si chiede, visto l’alto valore morale e sociale dell’iniziativa, di promuovere questa attività che ha come obiettivo di rappresentare la magnificenza della nostra Calabria, attraverso la passione di chi vi opera – gli Imprenditori Agricoli – che si spendono per modellare, promuovere e rendere più bella la nostra Terra.