Una scuola di Lipari si collegherà in diretta con l’astronauta Luca Parmitano

La scuola S. Lucia di Lipari incontra la Stazione Spaziale Internazionale e il suo comandante Luca Parmitano. Ad annunciarlo è il Dirigente Scolastico Renato Candia tramite una circolare. “Con l’Associazione Radioamatori Eoliani, abbiamo ricevuto in questi giorni la conferma dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA dell’autorizzazione per un collegamento in diretta con la Stazione Spaziale Internazionale nel periodo del comando dell’astronauta siciliano Luca Parmitano.”

L’incontro è previsto nella finestra temporale compresa tra il 2 e l’8 dicembre prossimi: nei giorni immediatamente precedenti sarà fissata dall’agenzia spaziale la data esatta del collegamento che avverrà dall’Aula Magna dell’I.C. Lipari S.Lucia.