Messina Street Food Fest, domani l’inaugurazione della III edizione

Al via domani, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, poi l’apertura del food village composto da 40 postazioni gastronomiche.

Domani sera si alzerà il sipario anche sul Messina Street Fish, progetto incentrato sulla valorizzazione del pescato locale e sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Il Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno della grande tensostruttura che ospiterà gli show cooking in programma, che saranno incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le tradizioni e la cultura attraverso le ricette degli chef.

Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi, impegnati in preparazioni che avranno come tema esclusivo il pesce locale.

Tanto pesce anche tra le 40 postazioni food dislocate su tutta la superficie della piazza. Dal polpo arrosto, al pescespada alla frittura nel classico coppo, ma anche le crespelle di gamberi, il panino con la caponata di pescespada, i gamberi panati, che si alterneranno alle specialità più conosciute dello street food siciliano e nazionale, con sfiziose incursioni nella gastronomia estera. Ricco anche il programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco posto nel lato sud della piazza.

Il Messina Street Food Fest sarà aperto domani 10 ottobre a partire dalle 18. Venerdì 11, sabato12 e domenica 13 dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è quella del token – degustazione.

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce, 2,50 euro per una bevanda.

A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage.