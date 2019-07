Taormina Film Fest: applausi per “Aspromonte. La terra degli ultimi”

Condividi

Evento speciale al Taormina Film Festival l’anteprima di “Aspromonte. La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti. Film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e sostenuto da Calabria Film Commission.

Alla premiere il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e l’assessore alla cultura Maria Francesca Corigliano che hanno espresso viva soddisfazione per un film che lancia un messaggio positivo della nostra terra, un’opera dal grande valore storico ed educativo così come hanno più volte sottolineato. A conferma, la reazione del pubblico del Taormina Film Festival che ha accolto con lunghi applausi la proiezione: “Siamo lieti del successo di un’opera che racconta attraverso una piccola storia calabrese la grande storia del nostro Paese – commenta il Presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno – un film necessario, a mio avviso, che abbiamo sostenuto con grande entusiasmo così come ha sottolineato anche il Presidente Mario Oliverio. Diretto da un regista che ama la sua terra, Mimmo Calopresti e che lo ha dimostrato anche in questo suo ultimo lavoro. Senza dimenticare un cast che vanta interpreti internazionali, ormai ambasciatori della Calabria nel mondo, come il grande Marcello Fonte”.