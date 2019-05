Messina – Seconda edizione del Comics And Games Fest

Condividi

Ultimi dettagli al Centro Commerciale Tremestieri per la II° edizione del Comics And Games Fest 2 che si terrà domani (sabato 4 maggio) e domenica 5 nelle accoglienti Gallerie del Centro.

Il grande mondo dei fumetti sarà protagonista con tutte le sue novità, giochi e innumerevoli iniziative. Previste mostre, esposizioni e numerose aree giochi dedicate quali Forza 4, indovina chi, battaglia navale, supermario level up, perudo, nintendo 64, sega mega drive 2 e tantissime altre.

Nella giornata di domenica si svolgeranno Performance di Bodypainting a cura di campioni italiani (bodypainting categoria team) Sarà possibile vedere da vicino come dipingere un corpo e renderlo un opera d’arte vivente.

Ci saranno anche le riproduzioni giganti di personaggi cult dei super eroi quali Hulk, Batman e Robin inseriti in una particolare ambientazione di tipo cinematografico con i quali fare simpaticissimi selfie e walking show accompagnata dagli Avengers e Tony Stark lungo le Gallerie del Centro.

Per tutti anche la possibilità di acquistare i fumetti in esposizione e sfruttare le tante altre attività legate alla cultura nerd e geek.

Due grandi giornate sono in programma al Centro Commerciale Tremestieri, che come sempre si conferma il vero “Centro” della città, una struttura dedicata al commercio con tanti negozi, ma dedicata anche all’intrattenimento, all’aggregazione per le famiglie ed in questo caso dei giovani e dei tanti appassionati del genere.

Comics And Games Fest 2 aprirà in modo importante il mese delle iniziative per il 14^ anniversario del Centro Commerciale Tremestieri, tradizionalmente sempre ricchissimo di eventi.

Ma non saranno solo queste le uniche sorprese. Sono attesi altri importanti personaggi che contribuiranno a rendere davvero speciale il 14esimo Compleanno del Centro Commerciale Tremestieri.