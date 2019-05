Messina – Grande festa giovedì per il cantante di “Amici” Alberto Urso

Condividi

Sono giorni importanti quelli che si stanno vivendo in questo fine settimana al Centro Commerciale Tremestieri. E’ tutto pronto per accogliere domani (26 maggio) Laura, la stella dell’Alberto Azzurro di Rai Yo Yo amatissima dai più piccoli e dalle loro famiglie.

Una domenica pomeriggio di sorrisi, simpatia e tante foto è in programma a partire dalle 17,30. E sempre domani sarà offerta a tutto il pubblico presente la grande torta di compleanno del Centro Commerciale Tremestieri. Si rinnova così una tradizione amatissima dai tanti visitatori che in queste settimane hanno preso parte alle numerose iniziative del Centro.

Giovedì 30 maggio dalle 17,30 le celebrazioni per il 14^ anniversario saranno caratterizzate da un altro importantissimo evento. Per salutare e ringraziare la sua Messina, che in questi mesi lo ha sostenuto ad Amici, si svolgerà al Centro Commerciale Tremestieri “La grande festa in onore di Alberto Urso”.

Il tenore messinese, autentica rivelazione del talent di Canale 5, incontrerà il pubblico, parlerà della sua esperienza nel programma e soprattutto canterà alcuni dei suoi brani tratti dal suo primo album “Solo” uscito il 10 maggio.

E giovedì 30 maggio c’è da attendersi al Centro Commerciale Tremestieri il pubblico delle grandi occasioni. Tantissimi i fans che giungeranno da ogni parte della Sicilia e della Calabria per vedere finalmente da vicino Alberto Urso.

L’iniziativa sarà svolta con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Messina, che garantirà nella zona di Tremestieri appositi servizi per disciplinare la viabilità attorno al Centro e nelle strade limitrofe.

“Siamo molto felici di poter accogliere Alberto Urso.” Ha dichiarato il direttore del Centro Commerciale Tremestieri Domenico Rinaldi “Ci piace sostenere i talenti e soprattutto i talenti della nostra città che portano in alto il nome di Messina. La sua presenza vuol essere un regalo per tutto il nostro pubblico che da 14 anni ci segue ogni giorno con affetto, fa acquisti nelle nostre aziende e con la sua preferenza ci ha permesso di diventare il vero Centro di Messina.”