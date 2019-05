Messina – Elezioni europee, apertura degli uffici comunali per rilascio tessere

Condividi

In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali agli sportelli degli uffici preposti al piano terra di Palazzo Zanca, oggi, venerdì 24, e domani, sabato 25, dalle ore 9 alle 18; nella giornata di voto, domenica 26, dalle 7 alle 23 e nelle sedi delle sei circoscrizioni.

Pertanto la I circoscrizione è situata nella S.S.114 bivio Larderia a Tremestieri; la II nel Palazzo Servizi stadio San Filippo; la III nel plesso scolastico “La Pira” Camaro San Paolo; la IV in via dei Mille is. 88 n. 257; la V in via Nicola Petrina, 2 villa Lina; e la VI circoscrizione nell’ufficio staccato – via Lago grande Ganzirri. Relativamente alle carte d’identità è possibile richiederle, oltre che all’ufficio carte d’identità a Palazzo Zanca, sempre nelle giornate di oggi, venerdì 24, e domani, sabato 25, dalle ore 9 alle 18, e nella giornata di voto, domenica 26, dalle 7 alle 23, anche nelle sedi della I, V e VI circoscrizione.