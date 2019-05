Messina – Domenica la conclusione del giro di Sicilia in gommone

Condividi

Da Palermo a New York, sfidando i ghiacciai della Groenlandia con un gommone altamente performante di ultima generazione.

Domenica 5 maggio alle 10 il Nautilus Explorer condotto dallo skipper professionista Sergio Davì, approderà alla Marina del Nettuno di Messina.

Ad accoglierlo lo staff della Nautica Femminò, concessionario Suzuki Nautica.

L’evento prevederà il promozionale dell’Ice RIB Challenge e la conclusione del tour “Palermo-Eolie-Malta in gommone”.

Un test importante per il comandate Sergio Davì autore di numerose imprese sul mare intorno al mondo ed esperto di navigazione oceanica d’avventura per controllare che tutto sia a posto in vista proprio dell’IceRib Challenge che vedrà Davì, a bordo del Nautilus Explorer, il gommone Nuova Jolly Prince 38cc di 11 metri spinto da una coppia di poderosi Suzuki DF350A, che prenderà il largo il prossimo giugno dalla sua Palermo alla volta di New York passando per i ghiacciai della Groenlandia.

Il tour attraverserà la Sicilia, le Isole Baleari, il Portogallo, la Spagna, la Francia, il Regno Unito, l’Irlanda, le Isole Faroe, l’Islanda, la Groenlandia, il Canada e gli Usa.

A Messina Davì sarà accompagnato dal giornalista Francesco Piras, conduttore su SKY di “Non solo mare” che durante l’evento realizzerà dirette facebook e servizi per il suo programma tv.

L’evento del 5 maggio alla Marina del Nettuno consentirà anche al pubblico ed ai tanti appassionati della nautica di poter incontrare il Comandante Davì e di visionare il Nautilus Explorer ed in particolare i suoi 2 Suzuki DF350A, gli unici motori fuoribordo, dotati di un sistema di propulsione con due eliche controrotanti DUAL PROP, una caratteristica tecnica che fa la differenza in tema di scafi di grandi dimensioni.

I motori della Suzuki sono disponibili presso la Nautica Femminò concessionaria per Messina e provincia del marchio e local sponsor dell’IceRib Challenge.