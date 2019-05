Messina – Domenica consegna del premio Licordari all’atleta Silvia Bosurgi

Condividi

Entrano nel vivo i festeggiamenti del Centro Commerciale Tremestieri per il suo 14^ anniversario.

Domani (domenica 19) grande festa per l’arrivo dell’amatissimo Bing che alle 17,30 incontrerà tutti i piccoli amici del Centro per simpatici selfie, foto di gruppo e tanti momenti di allegria.

Prima si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Messinesità” intitolato al giornalista Mino Licordari. Quest’anno, ad essere insignita del riconoscimento sarà l’atleta Silvia Bosurgi, stella della nazionale di pallanuoto femminile italiana, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004.

La Bosurgi è la prima donna a ricevere l’importante premio intitolato all’indimenticato Mino. Ha iniziato la sua carriera nel 92 nel Club Nuoto Messina di G. D’Uva, nel 94 si trasferisce all’Orizzonte Catania, con cui vince 14 scudetti, 7 coppe dei campioni e 1 supercoppa europea.

Nel “setterosa” di pallanuoto ha partecipato a 6 campionati europei, nei quali nel 99 e nel 2003 ha conquistato l’oro, nel 2001 e nel 2006 l’argento. Ha preso parte a 5 edizioni dei campionati mondiali, vincendo il titolo a Fukuoka nel 2001, un bronzo alla World League di Long Beach nel 2004 ed un argento a Cosenza nel 2006. Ha fatto parte anche delle squadre impegnate nella Coppa del Mondo di Perth nel 2002 e di Tianjin nel 2006 ed ha disputato due Olimpiadi nel 2004 ad Atene e nel 2008 a Pechino. Oggi Silvia Bosurgi vive a Messina e continua ad operare nel mondo dello sport.

Alla cerimonia di consegna, presentata dalla giornalista Marika Micalizzi, interverranno i figli di Mino Licordari. Maria Francesca, Manuela e Maurizio Dopo la consegna del premio Licordari spazio a Bing, l’amatissimo coniglietto protagonista su rai Yo Yo.

Dal 20 al 24 maggio tornerà l’operazione a premi “Più Buoni Che Mai”. Per vincere basterà spendere almeno 30 euro in uno dei negozi aderenti all’iniziativa. Ad ogni spesa di quest’importo (e superiori) verrà consegnato al cliente un buono da 5 euro per acquisti da effettuare il prossimo giugno sempre nelle aziende partecipanti. Il regolamento completo di “Più Buoni Che Mai” si trova nella pagina FB del Centro Commerciale Tremestieri.

Domenica 26 maggio sempre per i più piccoli toccherà invece a Laura, la nota conduttrice dell’albero azzurro, intratterrà il pubblico con un grande pomeriggio di spettacolo.