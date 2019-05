Messina – Al via domani la manifestazione “Vivimontagna–Peloritani in festa”

Condividi

Prende il via domani, venerdì 3, la II Edizione della manifestazione “Vivimontagna – Peloritani in festa”, tra Fiumedinisi e Messina, nel comprensorio dei monti Peloritani, organizzata dalla UISP di Messina, in collaborazione con il servizio al Territorio, e patrocinata dai Comuni di Messina e Fiumedinisi, e dalla Città Metropolitana di Messina. L’iniziativa, che si concluderà domenica 5, intende promuovere attraverso le attività sportive, sociali, ricreative e culturali la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo socio-economico dei Monti Peloritani.

Il programma dei tre giorni

Domani, venerdì 3, a Fiumedinisi, attività scolastica nelle scuole;

alle ore 17,30, nei locali del Centro Servizi di via Roma a Fiumedenisi, un incontro, introdotto e moderato da Santino Cannavò, su “L’attività sportiva sostenibile: un volano per lo sviluppo turistico e socio economico del territorio”. Al dibattito interverranno il sindaco di Fiumedenisi Giovanni De Luca; l’assessore Giuseppe Scattareggia; il dirigente del servizio per il Territorio di Messina – Regione Siciliana Giovanni Cavallaro; l’esperto di turismo – corso di laurea Scienze del Turismo dell’Università degli Studi di Messina Filippo Grasso; il direttore del “Polo regionale delle Isole Eolie per i siti culturali Parco archeologico e Museo Luigi Bernabò Brea” Rosario Vilardo; il presidente del comitato Uisp di Catanzaro Felice Izzi; il naturalista ed esperto del territorio Giovanni Lombardo; Letteria Signorino, responsabile aree protette servizio per il territorio di Messina – Regione Siciliana; e Igor Fedele, tour operator responsabile della Mediterranea Trekking srl. Sono previsti inoltre interventi di amministratori locali, soci e dirigenti delle associazioni sportive e culturali.

Sabato 4, escursione Santissima – Dinnammare, lungo la dorsale dei Peloritani, a cura di “Camminare i Peloritani” con partenza alle 8,30 dalla Santissima di Fiumedinisi. Gli interessati a pernottare la notte di domani, venerdì 3, sul posto possono usufruire della convenzione di cena + pernottamento in ostello al costo di 15 euro, nella struttura delle suore di Alì Terme. Per i partecipanti al trekking, che soggiornano in loco, ci sarà un servizio bus navetta gratuito da Fiumedinisi ad Ali Terme la sera del venerdì 3 e da Alì Terme alla Santissima di Fiumedinisi la mattina di sabato 4.

Sempre domani, sabato 4, con partenza alle 9 da piazza Fiumedenisi, si potrà partecipare all’escursione facile nella Valle del Nisi, a cura di “Armonie dello Spirito”, con un percorso di 5,1 km ed un tempo di percorrenza di circa 2 ore.

Domenica 5, escursioni a piedi, con partenza alle 8 dal Santuario Gesù Ecce Homo di Calvaruso e arrivo previsto alle 11 ai colli S. Rizzo, a cura dei frati francescani del Tor Santuario di Calvaruso, con una lunghezza del percorso di 8,2 km.

Sempre alle 8 di domenica, con partenza dal parcheggio del cimitero di Cumia, escursione con arrivo Centro Polivalente delle Quattro Strade, a cura di “Armonie dello Spirito”, lunghezza del percorso 11,1 km e tempo di percorrenza di circa 4 ore.

Alle 8.30, escursione Dinnammare, Case Maressa, Dinnammare, a cura di “Associazione di The Greenstone”. Luogo di partenza in auto dal Centro Polivalente Quattro Strade alle 8 e tempo di percorrenza del percorso di 6 km di circa 3 ore.

Alle 9, escursione Quattro Strade, Forte Ferraro, Musolino, Quattro Strade, a cura di “CAI Messina”, con partenza dalle Quattro Strade, attraverso un percorso ad anello di 8 km ed un tempo di percorrenza di 2,5 ore.

Alle 9.30, escursione ad anello, con percorso adatto a tutti, sul sentiero ABC, a cura di “Camminare i Peloritani”; partenza alle 9,30 da Puntale Ferraro in prossimità del Forte per una lunghezza di 1,870 km.

Sempre domenica 5, alle 8, escursione a cavallo dal vivaio Crupi ai Colli San Rizzo, a cura di “Associazione Centauro Onlus”.

Alle 8.30, ciclopedalata dalle Quattro Strade a Gesso, con visita al Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, Quattro Strade, a cura di “ASD Mountainbike” e “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani”.

Dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, laboratorio verticale “Arrampicata, discesa su corda, Slackline”, a cura di “ASD Re Colapesce, nel bosco adiacente il Centro Polivalente Forestale – Quattro Strade.

Dalle 13 alle 14.30, laboratorio del gusto “Prodotti agroalimentari dei Peloritani”, a cura di “Slow Food”, sempre al presso Centro Polivalente Forestale – Quattro Strade, con un numero massimo di partecipanti di 50 unità ed una quota di contributo di 8 euro (prenotazioni entro venerdì 3 maggio alla UISP, tramite mail o telefono).

Dalle 14.30 alle 16, laboratorio del suono “costruzione del flauto diritto di canna ed apprendimento della tecnica musicale di base”, a cura di “Museo cultura e musica popolare dei Peloritani” e con la partecipazione del costruttore/suonatore di tradizione Pinello Drago di Galati Mamertino, al Centro Polivalente Forestale – Quattro Strade, numero massimo di partecipanti 30, contributo 3 euro e prenotazioni sempre entro venerdì 3 alla UISP.

Alle 12.30, al Centro Polivalente Colli San Rizzo, i saluti delle autorità, delle amministrazioni e associazioni.

Alle 13.30, pranzo a sacco nel bosco adiacente la struttura.

Alle 16, intrattentimento musicale a cura del Musica Quartet.

Alle 17, Santa Messa, e alle 18 l’evento si concluderà con la pulizia dei luoghi.

Per la partecipazione alla manifestazione è prevista una quota contributo di 3 euro cadauno, non cumulabile con quelle previste per i laboratori del gusto e suono. Le iscrizioni (tranne quelle dei laboratori del gusto e suono) possono essere effettuate sino a domenica 5 sul posto. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UISP – Comitato Territoriale di Messina, in via Risorgimento 88, tel. 090/2934942 – 3476712936 – 3892537328 o mail messina@uisp.it. All’iniziativa hanno aderito le associazioni The Greenstone, Asd Recolapesce, Camminare i Peloritani, Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, KIKLOS, Armonie dello Spirito, CAI Messina, Slow Food Valdemone, Asd Mountain Bike Messina, AGESCI, Assoraider, Centauro Onlus, MAN Associazione Mediterranea per la natura, Frati Francescani del Tor Santuario Ecce Homo di Calvaruso e l’istituto comprensivo di Alì Terme.