Messina – Presentata la processione dei Simulacri di Gesù Risorto

L’assessore alle Tradizioni Popolari Giuseppe Scattareggia, insieme al governatore della Confraternita Maria SS. della Mercede in San Valentino Emiliano Cavalli, al presidente del Comitato Festa Massimo Curtò e al maggiore del Corpo di Polizia municipale Lino La Rosa, ha presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, la processione dei Simulacri di Gesù Risorto e N.S. Maria della Mercede.

“La giornata dedicata alla Resurrezione – ha evidenziato l’assessore Scattareggia – si concludeva una volta con la Festa degli Spampanati, iniziativa storica che affonda le radici nel XV secolo, come testimoniato dal reverendo padre Placido Samperi, così chiamata per l’abitudine delle popolane del rione di indossare nell’occasione abiti sgargianti come segno di rinascita. Se alle Barette partecipava l’intera città la festa di Resurrezione aveva un carattere più rionale, pur vedendo la partecipazione di tanti forestieri. In questo contesto si svolgeva la scalata del cosiddetto albero della cuccagna”. Il programma delle iniziative prevede oggi, venerdì 19, alle ore 16, nella chiesa Madonna della Mercede, la cerimonia della vestizione della Madonna, cui possono assistere solo le donne; domani, sabato 20, alle 8, solenne processione lungo le vie T. Cannizzaro, Centonze, N. Bixio con il tradizionale “volo degli uccelli” e Ghibellina; alle 9.40, incontro dei Simulacri davanti alla Basilica di S. Antonio con la benedizione solenne del Rettore, e proseguimento del corteo religioso verso le vie A. Martino, Cernaja e C. Battisti; alle 10.15, sosta alla chiesa di San Giuseppe in via I Settembre; alle 10.30, a piazza Duomo, incontro dei Simulacri davanti la Basilica Cattedrale e attraversamento di corso Cavour e via A. Martino; alle 11.15, ingresso dei due Simulacri al Santuario parrocchia S. Maria del Carmine con la solenne benedizione del parroco don Gianfranco Centorrino e continuazione della processione per le vie XXIV Maggio, San Domenico Savio, sosta alla chiesa dei Salesiani, San Giovanni Bosco, F. Bisazza, A. Borelli, L. Nicotra, sosta alla chiesa San Camillo, viale P. Umberto, P. Castelli e T. Cannizzaro; alle 14.30, rientro in chiesa con tradizionale incontro; dalle 17, intrattenimento per bambini con gonfiabili e giochi interattivi e, dopo la Messa delle ore 18, sorteggio di una statua raffigurante Gesù risorto; alle 19, replica dell’incontro dei due Simulacri davanti la chiesa seguito dalla distribuzione dei fiori delle Barette e alle 22, spettacolo pirotecnico conclusivo.