Messina – Firmato contratto lavori per l’istituto comprensivo “Mazzini-Gallo”

Condividi

Presente il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, è stato siglato oggi a Palazzo Zanca il contratto relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti dell’Istituto comprensivo Mazzini-Gallo 1° lotto – 1° stralcio funzionale – ristrutturazione dei prospetti.

All’incontro hanno partecipato il rup Rosa Antonuccio del dipartimento Manutenzione Immobili, il direttore dei lavori Giovanni Rizzo insieme all’ing. Sebastiano D’Andrea, il coordinatore della sicurezza Antonio Rizzo e i rappresentanti dell’impresa Di Maria Costruzioni srl. L’importo degli interventi è di 1.420.800 euro e i tempi di realizzazione sono stati previsti in 242 giorni a partire dal prossimo giovedì 2 maggio, data d’inizio lavori.

“L’Amministrazione del fare. Come più volte dichiarato è piena intenzione di questa Amministrazione – ha evidenziato il Vicesindaco – andare avanti con fatti concreti. Relativamente alla scuola Mazzini Gallo si trattava di una promessa fatta alla dirigente scolastica Maria Ausilia Di Benedetto e che oggi è stata mantenuta. Con l’avvio dei lavori si apre un ulteriore cantiere atto a mettere in essere tutta una serie di azioni concrete che possono far rivedere in chiave sicuramente futuristica e migliore la visione della città di Messina. E’ bene ricordare che l’apice del meccanismo delle ordinanze di chiusura delle scuole fu proprio l’istituto comprensivo Mazzini-Gallo. In quella sede il sindaco Cateno De Luca e il sottoscritto si impegnarono di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Oggi si avvia un ennesimo processo di recupero in termini di sicurezza e di fruibilità di una delle 108 scuole messinesi – ha concluso Mondello – e di questo non possiamo che gioirne ed esserne orgogliosamente fieri”.