Messina – Cammino di S.Antonio, appuntamento propedeutico

Condividi

Un nuovo appuntamento, nell’ambito dell’iniziativa il “Cammino di S. Antonio da Capo Milazzo – Messina a Padova”, si è tenuto lo scorso sabato 27 a Padova, in relazione al convegno che si svolgerà a Messina il prossimo 31 maggio.

Il progetto si inserisce nel quadro di un percorso promosso dalla Pontificia Basilica del Santo di Padova, dal ministro provinciale della Provincia Religiosa Italiana di S. Antonio di Padova dei Frati Minori Conventuali e dall’Associazione “Il Cammino di Sant’Antonio di Padova” per la realizzazione di un cammino di pellegrinaggio da Capo Milazzo – Messina a Padova via Assisi, con l’obiettivo che il nuovo cammino sia percorribile per la primavera del 2021 in quanto ricorre l’ottocentesimo anniversario dell’arrivo di Antonio in Italia. Il Santo, al secolo Antonio da Lisbona, naufrago a Milazzo (ad inizio anno 1221), dopo una permanenza a Messina, intraprese il cammino che si concluse il 30 maggio dello stesso anno ad Assisi.

Il Cammino sarà lungo 1.550 chilometri e percorrerà vie e sentieri dalla Sicilia, con partenza a Capo Milazzo e Messina, per arrivare a Padova, passando per Assisi e ripercorrendo l’itinerario seguito dal Santo, seguace di Francesco d’Assisi, nel 1221. Per l’allestimento dell’evento, che intende ampliare l’attuale percorso di fede già operativo da Assisi a Padova, sono stati programmati dall’assessorato alle Attività Produttive e Promozionali, congiuntamente agli enti territoriali interessati, vari tavoli tecnici per l’individuazione e la messa in sicurezza del tracciato attraverso l’installazione di idonea segnaletica, l’allestimento di punti ristoro e di luoghi di pernottamento per i pellegrini, in previsione del varo definitivo nel 2021.