Messina – Approvato regolamento servizi smaltimento rifiuti urbani

La Giunta municipale, presieduta dal sindaco Cateno De Luca, riunitasi lo scorso mercoledì 10 a Palazzo Zanca, ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 3/C del 2 gennaio 2016, ha esitato la proposta di deliberazione n. 277 relativa all’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

Il documento ha lo scopo di assicurare alla cittadinanza servizi che rispondano all’esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa salvaguardando le condizioni igienico sanitarie e ambientali della comunità e favorendo il risparmio di materie prime e di fonti energetiche; di informare i cittadini sull’importanza di una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell’equilibrio ambientale; di considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili, da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione; e di prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l’inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.