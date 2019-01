Messina – Domenica la Befana del Vigile del Fuoco

Condividi

Domenica 6, dalle ore 6 alle 14.30, per consentire la sosta di mezzi dei vigili del fuoco di Messina, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in via Salandra, nel tratto compreso tra le vie Napoli e Reggio Calabria, ed in via Reggio Calabria, tra le vie Salandra e Lazio. Le limitazioni sono state disposte per lo svolgimento della “Befana del Vigile del Fuoco”.