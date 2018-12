Messina – Successo per moda sotto l’albero l’evento organizzato dalla C.l.a.a.i

Condividi

Parole d’ordine talento e artigianalità, intese anche come promozione del territorio e delle migliori realtà cittadine. Questo ha messo in luce Moda Sotto l’Albero che si è tenuta con successo al Palacultura di Messina, la sfilata di moda/spettacolo organizzata dalla CLAAI di Messina, presieduta da Luigi Spignolo con il patrocinio del Comune di Messina.

Alla serata hanno preso parte la stilista Deborah Correnti, l’orafa Francesca Altavilla ed il Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto (Me) diretto dall’architetto Pippo Miraudo con una selezione di prestigiose creazioni.

L’evento è stato condotto dalle giornaliste Patrizia Casale e Marika Micalizzi. Ospiti dell’evento sono stati la Scuola di Danza Team Diablo diretta da Giusy Rigolizio e Vincent Belfiore, giovane interprete messinese rivelatosi nel 2011 a “Ti lascio una canzone” su Rai Uno che ha duettato con Marco Mengoni, Emma Marrone, Cecilia Gasdia ed Amii Stewart ed oggi singer Youtuber sui social e presente in importanti festival e rassegne. Il fashion set della sfilata è stato curato da Helen Brown, dj messinese che ha preso parte a numerosi eventi internazionali (ADE Amsterdam, WMC Miami)

Nel corso della serata, alla quale ha preso parte l’assessore comunale al commercio Dafne Musolino, sono stati consegnati dei diplomi di merito all’attività al cav. Antonino Agati, da ben 54 anni presente nel campo dell’impiantistica elettrica; all’Antica Pasticceria di Salvatore Spadafora aperta dal 1944; a Giuseppe Celi titolare del Bar Apollo ed al maestro barbiere Giuseppe Schirò, che vantano entrambi 50 anni di attività.

Moda Sotto l’Albero è stata inserito nel cartellone degli eventi natalizi 2018 promossi dal Comune di Messina. E’ un evento “tradizionale” del Natale in città la prima edizione si tenne nel 1996. L’organizzazione è stata curata dal direttore della Claai Natale Capone con l’agenzia di eventi E – Motion Messina.

Nel corso della serata, il direttore Capone ha illustrato i contenuti della moneta complementare Talento, un credito elettronico accettato in tutte le imprese convenzionate per il pagamento degli acquisti con formule più convenienti. “Prossimamente l’iniziativa avrà il suo sviluppo anche a Messina dove è già presente” ha dichiarato Natale Capone.

“La Claai ha organizzato Moda Sotto l’Albero per offrire un’importante iniziativa di aggregazione alla cittadinanza durante le feste natalizie” Ha concluso il presidente Luigi Spignolo. “Ma il nostro primo obiettivo resta sempre quello di promuovere la categoria degli artigiani messinesi nella loro attività quotidiana”.