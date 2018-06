Secondo appuntamento “Meet the managers”: la dirigenza C&T incontra la clientela

Una strategia aziendale che punta a elevare il target dei servizi offerti all’utenza. Questo il tema centrale di “Meet the managers” momenti ti di confronto con la propria clientela che Il Gruppo armatoriale ha deciso di organizzare periodicamente a bordo della motonave “Telepass” in servizio sulla tratta Messina-Villa San Giovanni e ritorno.

Il secondo incontro si svolgerà il 18 giugno prossimo sull’ammiraglia della flotta C&T in partenza alle 9,20 da Rada S. Francesco e alle 10 da Villa S. Giovanni. Saranno presenti l’amministratore delegato Calogero Famiani, il responsabile di personale e comunicazione Tiziano Minuti e il responsabile dell’ufficio controllo e qualità Antonio Cotroneo .