Messina, giornata della Musica presso la Galleria d’Arte Moderna

La Città Metropolitana di Messina aderisce anche quest’anno alla Giornata europea della Musica, promossa dal Ministero dei Beni ed Attività Culturali, che si svolgerà in tutto il territorio nazionale giovedì 21 giugno 2018 in occasione del solstizio d’estate.

Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo contemporaneamente, ad oggi, più di 60 città europee.

Si tratta di una giornata dedicata ala musica che coinvolge in maniera organizzata tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione e universalità che solo la musica riesce a dare.

Oltre 9 mila eventi nelle piazze, nelle strade, nei parchi, nei musei, nei luoghi di culto, nelle carceri, nelle ambasciate, negli ospedali, nei centri di cultura, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle metropolitane di oltre cinquecento città e borghi italiani.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla SIAE, e dall’Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, in collaborazione con l’Anci, l’Unpli, la Conferenza delle Regioni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La Festa della Musica nell’anno europeo del patrimonio culturale avrà un testimonial di eccezione: Ezio Bosso, direttore del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. L’argomento di quest’anno della festa, è la gioia. “Riempiamoci di vita, di musica e di pace”, è l’invito di Bosso lanciando l’iniziativa dal teatro Verdi di Trieste.

L’evento cui aderisce la Città Metropolitana di Messina, a cura del Servizio Cultura, V Direzione, è stato inserito nelle celebrazioni quasimodiane in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Salvatore Quasimodo, e prevede durante il corso della manifestazione uno spazio dedicato alla poesia con un recital di poesie tra le più significative del poeta, recitate dalla viva voce di Elena Grasso.

La manifestazione si svolgerà nei locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “L.Barbera“ della Città Metropolitana di Messina alle ore 17,00.

Il programmma:

Duo Ferraro-Munzi : arpe

Cambria: John Thomas

Danza oriental _Enrique Granados ( trascr. Elisabeth Colard)

Sonatine ( Allegro) – Jean Michel Damase

Around the clock ( Ten past two) – Pearl Chertok

Danza macedone -Carmelo Mafali

Recital di poesie di Salvatore Quasimodo

Voce recitante: Elena Grasso

Marco Zàppia : pianoforte

Wagner-Liszt “ Am Stillen Herd “ dai Maestr Cantori di Norinmerga

Debussy: dal primo libro dei Preludi : n. 7 “ Ce qu’a vu le vent d’Ouest”

Duo pianoforte e flauto

Marco Zàppia-Claudio Faranda

Sonata per flauto e pianoforte di Bohuslav Martinu