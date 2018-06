MAXI SCHERMO DOMANI A PIAZZA DUOMO PER I FUNERALI DEI FRATELLINI MESSINA

Condividi

Domani mattina, alle ore 10, nella cappella del Collegio S. Ignazio si celebreranno i funerali di Francesco Filippo e Raniero Messina, vittime del terribile rogo che venerdì scorso ha devastato la loro abitazione in via dei Mille. Per venire incontro alle molte richieste di partecipazione pervenute dai cittadini che vorrebbero assistere ai funerali, in virtù della capienza ridotta della Chiesa e della necessità di garantire condizioni di assoluta sicurezza nell’area del collegio, il sindaco Renato Accorinti, rispettando la volontà della famiglia Messina, ha acconsentito alla sistemazione di un maxischermo a Piazza Duomo. “Siamo vicini alla famiglia come lo è tutta la città in questo momento di grande dolore – spiega Accorinti – abbiamo proclamato per domani il lutto cittadino e le bandiere di Palazzo Zanca sono a mezz’asta sin dallo scorso venerdì”. Il comune e la famiglia Messina ringraziano Dino Privitera che con il suo service ha messo a disposizione gratuitamente il maxischermo.