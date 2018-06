Elezioni Messina, carte di identità: uffici aperti anche durante il voto

Condividi

n occasione delle elezioni amministrative di domenica 10, per il rilascio delle carte d'identità gli uffici comunali di Palazzo Zanca, oltre che nei consueti orari di apertura al pubblico, saranno aperti al pubblico anche venerdì 8 e sabato 9, dalle ore 9 alle 18 e domenica 10, dalle 7 alle 23, per tutta la durata delle operazioni di voto. Oltre alle postazioni di lavoro dell'Ufficio carte d'identità di Palazzo Zanca, è possibile ottenerne il rilascio nelle sedi della I Circoscrizione – S.S. 114 bivio Larderia, Tremestieri e V Circoscrizione Centro Servizi – Via Cile 1, San Licandro, nei consueti orari di apertura al pubblico e anche nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9, dalle 9 alle 18 e domenica 10, dalle 7 alle 23. Per quanto concerne le modalità di identificazione, si ritiene utile ricordare che l'art. 57 del D.P.R. n. 361/1957 prevede che gli elettori per essere ammessi a votare devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia (primo comma) e che, ai fini dell'identificazione degli elettori, sono validi anche le carte d'identità e gli altri documenti di identificazione …. scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante (secondo comma).